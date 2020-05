Eerste klanten blij gemaakt, ‘kapper toch belangrijk’

Het Haaratelier in Den Bosch, de salon van de bekende haarstylist en visagist Mari van de Ven, heeft direct na middernacht een aantal klanten blij gemaakt met een knipbeurt. Zorgmedewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis waren uitgenodigd om zich te laten knippen nu de salons na weken van sluiting weer open mogen.

“Waarom wachten tot 09.00 uur als je om 00.00 uur al open kan?”, reageert Van de Ven enthousiast. “Dan ga je toch direct open!” Even na twaalven zijn twaalf van de negentien stoelen in zijn zaak bezet waar de klanten geknipt, geföhnd en geverfd worden.

De nood was voor hen hoog, stelt Van de Ven. Aan de blije gezichten te zien, is het volgens de haarstylist “heel belangrijk om naar de kapper te gaan”, en aan de uitgroei te zien, bij sommigen ook wel nodig.

In Het Haaratelier zijn maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Stoelen staan op 1,5 meter, schermen zijn opgezet en handgels staan gereed. “Gelukkig hoeven we geen mondkapje te dragen”, zegt Van de Ven die de nacht met zijn team doorwerkt tot iedereen weer tevreden naar huis is.

De agenda van de kapsalon zit de komende tijd ramvol. De dag na de persconferentie van premier Rutte stond de telefoon van Het Haarartelier roodgloeiend. Zorgmedewerkers houden het hele jaar recht op 25 procent korting. Dat is het minste wat de kappers voor hen kunnen doen, stelt Van de Ven, want zij hebben de afgelopen tijd alleen maar “gewerkt, gewerkt, gewerkt”.

Ook elders gingen rond middernacht al kapperszaken open. In Boxmeer ging de eerste knipbeurt naar de hoogste bieder van een veiling voor het goede doel. De eerste klant was een man die daarvoor 60 euro over had. Samen met bijdrages van het personeel werd er een totaalbedrag opgehaald van 255 euro, dat naar de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis gaat.

Woensdag werd bekend dat kappers en andere contactberoepen als pedicures en schoonheidsspecialisten vanaf maandag weer aan het werk kunnen. Om aan de verwachte vraag te voldoen opent kapsalon Ploegmakers in Schaijk de eerste ‘pop-up coronakapsalon’, vlakbij de bestaande zaak. “We werken normaal met zeventien mensen tegelijk in de salon, dan is het heel erg moeilijk om aan de anderhalve meter afstand te kunnen voldoen”, zegt kapster Sessie Ploegmakers, die daarom in korte tijd een lege winkelruimte ombouwde tot volwaardige kapsalon met stoelen, spiegels en wasbakken. De stoelen en spiegels staan in Schaik op minimaal twee meter afstand van elkaar. Markeringen op de grond geven de afstand aan en tussen de stoelen staan pvc-schermen.