‘Politiemol’ Mark M. vecht veroordeling aan

Politiemol Mark M. gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling tot vijf jaar cel. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers maandag laten weten. M. werd vorige week in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw veroordeeld, omdat hij geheime politie-informatie verkocht aan criminelen en vanwege witwassen. M. heeft altijd ontkend dat hij informatie verkocht, hij erkende alleen dat hij gegevens lekte.

Kuijpers zei ook dat is afgesproken dat M. zich weer bij de politie in Nederland meldt, zodra hij weer mag vliegen. Op dit moment zit M. nog in Litouwen, waar hij samen met zijn vrouw woont. Vanwege coronamaatregelen mag hij nu het land niet uit.

M. meldde zich na zijn veroordeling bij de rechtbank, twee jaar geleden, ook vrijwillig weer bij de politie. Toen kwam hij echter door een fout bij justitie weer vrij. Daarna vertrok hij naar Litouwen. Hij woonde via een videoverbinding zijn hoger beroep bij.