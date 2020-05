Twee surfers overleden bij Scheveningen

Twee surfers die eerder deze avond uit zee bij Scheveningen werden gehaald zijn overleden. Dat meldt de politie. Hulpverleners hebben de twee slachtoffers geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs. De twee maakten deel uit van een groep surfers, die bij het Noordelijk Havenhoofd bij de kustplaats in problemen was gekomen. Het is niet helemaal duidelijk hoe groot de groep is.

De Veiligheidsregio spreekt van ‘een groep watersporters ‘. Enkele personen hebben zichzelf in veiligheid weten te brengen, stelt de Veiligheidsregio. Anderen zijn door hulpdiensten uit het water gehaald. De kustwacht en de reddingsbrigades zijn even na 22.00 uur maandagavond nog bezig met een grootscheepse zoekactie omdat zich mogelijk nog mensen in zee bevinden; er zouden mogelijk nog drie andere surfers zijn vermist.

In ieder geval een andere surfer is ook uit zee gered, deze heeft verteld dat er in totaal zes mensen in problemen waren gekomen. Hoe deze persoon eraan toe is, is niet bekendgemaakt, hij was wel bij bewustzijn.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Met vijf reddingsboten van de kustwacht en het KNRM en een helikopter wordt gezocht. Harde wind, een ruwe zee en twee meter hoge lagen schuim op het strand bemoeilijken het zoeken. Er waren ook twee traumahelikopters opgeroepen, die zijn inmiddels vertrokken, zo meldt een getuige.

De veiligheidsregio roept andere watersporters die nog in de buurt van de reddingsactie actief zijn, zo snel mogelijk het gebied te verlaten.