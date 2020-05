Gasexplosie in appartement in Groningen

In een appartement aan de Nijensteinheerd in de stad Groningen heeft een gasexplosie plaatsgevonden. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt naar het appartementencomplex in de wijk Beijum.

Volgens een woordvoerder werd de brandweer aanvankelijk gealarmeerd voor een gaslek in het complex met drie woonlagen. De gasexplosie vond plaats toen de hulpdiensten al aanwezig waren. Daarbij is volgens de brandweer de pui van de woning flink beschadigd. De constructie van de rest van het pand lijkt volgens de brandweer nog in tact.

Bij het arriveren van de brandweer was de politie al bezig met het ontruimen van omliggende woningen.