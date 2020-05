Minister hekelt snelle conclusie over uitbraak verpleeghuizen

Het stuit minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en Sport tegen de borst dat het hoge aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen al snel geweten wordt aan het tekort aan beschermingsmiddelen. Want volgens hem staat dat nog niet vast, zegt de minister in een interview met De Telegraaf.

“Er was overal schaarste. Dan moet je verdelen”, zegt Van Rijn over de beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. “En dan is het ook logisch dat die verdeling gaat naar daar waar de meeste patiënten komen. Weet u nog dat we destijds ongelofelijk aan het worstelen waren met de ic-capaciteit?”

Op de vraag of de verpleeghuizen daarbij uit het oog zijn verloren antwoordt de minister: “Waar ik een beetje moeite mee heb, is dat er een verband wordt gelegd tussen die beschermingsmiddelen en de piek van besmettingen in verpleeghuizen.” Want of dat verband er ook is “weten we niet”, aldus Van Rijn, die het handelen van het kabinet nu nog niet wil evalueren. “Je moet terugkijken, maar dan op een moment waarop je enige afstand hebt. Niet als je er middenin zit.”

Hoe de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen de coronacrisis hebben aangepakt, zal door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) worden onderzocht, zo werd donderdag bekend. Justitieminister Ferd Grapperhaus had de OVV om een “onafhankelijke evaluatie” gevraagd. Diverse politieke partijen hadden onder meer vragen over de inzet van coronatests en mondkapjes en over de verpleeghuizen, die aanvankelijk veel minder aandacht kregen dan de intensivecareafdelingen in de ziekenhuizen. Onder meer de PVV en 50PLUS dringen aan op een parlementaire enquête.