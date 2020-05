Peiling: minder mensen positief over corona-aanpak overheid

Het vertrouwen dat de overheid goed kan omgaan met de corona-uitbraak is gedaald. Het aantal mensen dat dat vertrouwen heeft, schommelde lange tijd rond de 70 procent maar is nu gedaald naar 63 procent. Dat concludeert adviesbureau Citisens na een peiling onder ruim 2500 mensen uit een eigen onderzoekspanel.

De meeste mensen zijn positief over de routekaart waarmee het kabinet stapsgewijs gaat versoepelen: 70 procent noemt de versoepeling goed. Mensen willen perspectief en een beetje meer lucht, geven ze aan. Ook voor het openen van middelbare scholen is veel steun. Het openen van de terrassen en bioscopen ziet ruim de helft van de mensen zitten (respectievelijk 56 en 51 procent).

Maar die uitgewerkte routekaart roept ook vragen op. De manier waarop de overheid communiceert, wordt door minder mensen positief beoordeeld, dit daalde van 76 naar 66 procent. Mensen geven ook aan dat de overheid meer moet communiceren over mondkapjes. Dat geldt voor het gebruik ervan (68 procent) maar ook hoe je eraan komt (61 procent).

Ruim driekwart maakt zich zorgen over de gevolgen voor de economie, maar slechts een kwart is bezorgd over eigen baan of inkomen.

Citisens kwam op 28 april met de vorige peiling naar buiten.