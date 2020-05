Recordaantal boekingen voor haren knippen en verven

Nederland was kennelijk hard toe aan een knipbeurt. Dat blijkt uit het aantal boekingen bij het bedrijf Treatwell, dat digitaal boekingen verzorgt voor duizenden kap- en beautysalons. “We kunnen wel spreken van een recordaantal boekingen. Vooral de eerste twee dagen nadat premier Rutte had bekendgemaakt dat de kappers weer open mochten, liep het storm. Wel vier keer meer dan op een normale dag”, aldus een woordvoerster.

Een bezoek aan de kapper of beautysalon kan weer sinds maandag. Treatwell maakte ook een top 5 van de meest gevraagde behandelingen. Een knipbeurt voor mannen prijkte bovenaan bij de boekingen (23 procent), gevolgd door haren knippen en verven (17 procent). Het behandelen van de wenkbrauwen (epileren, verven, threading en eyelash) scoorde eveneens hoog, alsook een pedicure. “Dat laatste was wel opvallend, maar dat heeft te maken met de zomer die eraan komt. Dan gaan de mensen weer teenslippers dragen.”

Treatwell is in twaalf Europese landen actief voor 25.000 aangesloten salons. In Nederland maken ruim 2560 salons gebruik van de boekingsdienst. Treatwell constateerde veel nieuwe klanten op het platform en merkte ook dat klanten dichter bij huis boeken dan bij werk; lokale salons (buiten stadscentra) ontvingen meer boekingen dan voorheen.