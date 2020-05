Sexting met minderjarige strafbaar, maar niet voor jongeren zelf

Volwassenen die kinderen onder de zestien berichten sturen met een seksuele lading, kunnen daarvoor binnenkort worden vervolgd. Sexting van jongeren onderling wordt juist niet langer strafbaar.

De twee maatregelen maken onderdeel uit van een reeks wijzigingen van de zedenwetgeving, die bedoeld is om die bij de tijd te brengen. Seks gebeurt steeds meer online, en dat geldt onvermijdelijk ook voor seksueel wangedrag, constateert justitieminister Ferd Grapperhaus. Kinderen zijn online kwetsbaar, omdat kwaadwillenden hen makkelijker kunnen bereiken en het moeilijker is hen daartegen te beschermen.

Een volwassene die seksueel getinte berichten stuurt naar een kind, kan nu soms wel worden vervolgd omdat hij bijvoorbeeld heeft aangezet tot seksuele handelingen. Maar de sexting zelf is nog niet uitdrukkelijk strafbaar. Dat wil Grapperhaus veranderen.

Jongeren die onderling beelden of berichtjes met een seksuele lading uitwisselen, krijgen daarvoor juist meer ruimte. Nu beschouwt de wet dat nog als kinderporno, maar dat past niet bij de moderne tijd, vindt Grapperhaus. Zolang dat tussen gelijkwaardige leeftijdsgenoten gebeurt en alleen is bedoeld voor priv├ęgebruik, kan het volgens hem normaal experimenteergedrag zijn in een gezonde seksuele ontwikkeling.