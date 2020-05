Advies: leg in tien jaar netwerken aan voor waterstof en CO2

Nederland moet de komende tien jaar vaart zetten achter de aanleg van netwerken waarmee waterstof en koolstofdioxide (CO2) getransporteerd kunnen worden. Die aanbeveling doet een speciale taskforce aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken .

“De industrie wil en moet verduurzamen om haar grote belang voor de Nederlandse samenleving en economie te behouden”, stelt de taskforce, die bestaat uit de topmensen van ingenieursbureau Arcadis, netbeheerder Stedin en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Die laatste organisatie vertegenwoordigt zakelijke energiegebruikers.

Het bestaande aardgasnetwerk kan in de toekomst dienst doen als waterstofnetwerk, schrijft de taskforce. Waterstof kan vooral in de industrie een belangrijke rol gaan spelen als schone energiedrager.

Lege gasvelden in de Noordzee kunnen worden ingezet om waterstof én CO2 op te slaan, zo ziet de taskforce voor zich. Grootschalige opslag van CO2 voorkomt dat het broeikasgas in de lucht terechtkomt. Omdat de techniek zich op die schaal nog moet bewijzen, is het echter ook een omstreden methode.

De taskforce meldt dat waterstofnetwerken in de Rotterdamse haven en het Noordzeekanaalgebied “snel te realiseren” zijn. Verder zijn voor de industrie verzwaringen van het elektriciteitsnet nodig, zodat ze meer processen op stroom kunnen laten draaien in plaats van bijvoorbeeld aardgas.

De bestuurders pleiten voor de oprichting van een investeringsfonds van 5 tot 6 miljard euro om de ontwikkelingen te versnellen. Dat geld moet uiteindelijk worden betaald door de gebruikers van de nieuwe netwerken. “Het is dus geen subsidie.”

Minister Eric Wiebes vindt ook dat de Nederlandse industrie voorop moet gaan lopen in de transitie. “Daarvoor moeten we wel wat doen, want of we deze kans gaan benutten is afhankelijk van de keuzes die we nu maken.”