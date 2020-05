De snelweg wordt ook weer drukker tijdens de ochtendspits

Het wordt weer drukker op de wegen nu de eerste coronamaatregelen zijn versoepeld. Vooral tijdens de ochtendspits is er meer verkeer. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Tijdens de coronacrisis was de ochtendspits op het dieptepunt gehalveerd. Veel mensen werkten thuis en daarom was er minder woon-werkverkeer. De afgelopen weken werd het weer drukker. Dinsdag reed tijdens de ochtendspits nog ongeveer 30 procent minder verkeer op de snelweg vergeleken met dinsdag 3 maart, toen van een ‘intelligente lockdown’ nog geen sprake was.

In de weken hiervoor was het herstel vooral midden op de dag zichtbaar. Nu volgt dus ook het spitsverkeer. Op provinciale en landelijke wegen is het in de vroege ochtend en midden op de dag weer bijna even druk als voorheen.