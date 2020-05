Explosief afgeleverd: politiebureau Heerlen deels ontruimd

Een deel van het politiebureau in Heerlen is woensdagavond ontruimd, nadat iemand daar een explosief had afgegeven. Ook de Stationsstraat waaraan het bureau ligt, is uit voorzorg gedeeltelijk afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD is onderweg, maakte de politie bekend.

Het explosief ligt op straat voor het bureau, waar het ook is afgegeven. “Iemand heeft het gevonden en met de beste bedoelingen naar het bureau gebracht”, zei een woordvoerster van de politie. Het explosief is volgens haar niet naar binnen gebracht, maar voor het bureau op straat afgegeven. Om wat voor explosief het precies gaat, kon de woordvoerster niet vertellen.