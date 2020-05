Geen grote besluiten verwacht van crisisberaad kabinet

Het kernteam van het kabinet bespreekt woensdag aan het eind van de middag weer de coronacrisis. Er worden geen nieuwe, grote besluiten verwacht van de zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

Er zal op het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer worden teruggekeken op de opening van de scholen. Ook zal vooruit worden geblikt. Volgende week neemt het kabinet waarschijnlijk een besluit over de opening van de middelbare scholen op 1 juni. Ook zouden dan cafés en restaurants weer beperkt mogen opengaan, net als musea, theaters en concertzalen.

Na het crisisberaad is er geen persconferentie. Wel zal premier Mark Rutte de aanwezige media in de hal van het ministerie bijpraten over de bijeenkomst.