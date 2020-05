De politie heeft geen sporen van een misdrijf gevonden in verband met de brand in Landgraaf waarbij in de nacht van maandag op dinsdag twee doden vielen, stelt de politie Limburg. De brand woedde in een appartementencomplex dat deels moest worden ontruimd.

De politie heeft de twee slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Dat onderzoek loopt nog. Twee bewoners moesten ter controle naar het ziekenhuis. Ook liepen vier appartementen brandschade op.