Oma moet foto’s kleinkinderen van Facebook halen

De rechtbank in Arnhem heeft beslist dat een vrouw foto’s van haar kleinkinderen van Facebook en Pinterest moet verwijderen. De oma had geen toestemming om die foto’s te publiceren en haar dochter – met wie zij ruzie heeft – spande een kort geding tegen haar aan. De rechter heeft nu beslist dat de vrouw op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) de foto’s van haar kleinkinderen dient te verwijderen.

De dochter heeft drie minderjarige kinderen. Het oudste kind woonde een tijdje bij opa en oma. De oma plaatste in die tijd – maar ook daarna – foto’s van haar kleinkinderen op Facebook. Dit zonder toestemming van haar dochter, die haar vervolgens om privacy-redenen vroeg de foto’s eraf te halen. Omdat oma weigerde, stapte haar dochter naar de kortgedingrechter.

De rechter heeft op last van een dwangsom bepaald dat de foto’s van het internet moeten, omdat niet gebleken is dat de vrouw de foto’s slechts gebruikt voor een persoonlijke activiteit. Onduidelijk is in hoeverre zij haar Facebook-account had afgeschermd voor derden.