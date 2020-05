Speciale tiplijn over melden vuurwapens in Rotterdam

Na zes schietpartijen in korte tijd komt de politie in de regio Rotterdam met een speciale 06-lijn voor anonieme tips die leiden tot de vondst van vuurwapens. Tips kunnen een beloning opleveren van 750 euro.

In de strijd tegen het vuurwapengeweld looft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam sinds oktober vorig jaar beloningen uit aan mensen die willen vertellen wie in het bezit is van een vuurwapen. Maar tot nu toe is weinig gebruikgemaakt van de tipgeldregeling. De beloning is vier keer uitgekeerd.

Het nieuwe telefoonnummer 06-33236432 is bedoeld om de identiteit van de tipgever nog beter te beschermen. De tips komen via een voicemail rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). “Je krijgt geen medewerker aan de lijn, maar spreekt je melding in op een voicemail. De TCI, gewend aan werken met afgeschermde informanten, houdt de gegevens van de melder vertrouwelijk. Zelfs voor de rest van de politie-organisatie. Zo hopen we het aantal tips over vuurwapens alsnog te kunnen vergroten en wapens van straat te halen, want dat schieten, dat moet echt stoppen”, zegt Mohammed Mouch, binnen de politie verantwoordelijk voor de aanpak van illegale vuurwapens.

De regio Rotterdam telde afgelopen week vijf schietpartijen, waarvan de laatste met dodelijke afloop. Op de Bergselaan in Rotterdam kwam zondagavond de 25-jarige Rotterdammer Ibrahim Azaim door meerdere kogels om het leven. De 42-jarige Johnny Henriques werd op zaterdagavond 25 april neergeschoten op de Jacob Heemskerckstraat in Dordrecht.

