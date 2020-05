Tweede Kamer vaker bijeen, hervatting wekelijkse vragenuurtje

De Tweede Kamer gaat vanaf volgende week weer vaker vergaderen. Ook het mondelinge vragenuurtje, waarmee iedere dinsdag de vergaderweek begint, keert na een pauze van negen weken terug op de Kameragenda.

Dat meldt Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan de leden. Zij vraagt hun daarin wel terughoudend te zijn met het aanvragen van debatten, hoewel de plenaire zaal daar weer zoals gebruikelijk op dinsdag, woensdag en donderdag voor beschikbaar is.

“Uitgangspunt is nog altijd dat de prioriteit ligt bij debatten die betrekking hebben op de huidige crisis, op spoedwetgeving, op wetsvoorstellen die gezien de juridische of financiĆ«le implicaties niet kunnen wachten of op urgente politieke kwesties”, aldus Arib.