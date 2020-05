Expo Henk Helmantel in Drents Museum

Het Drents Museum in Assen komt van 4 oktober tot en met 7 maart met een tentoonstelling van het werk van de schilder Henk Helmantel, onder de titel Henk Helmantel Meesterschilder. Het kan zestig schilderijen laten zien van Helmantel, die bij bekend is om zijn stillevens en kerkinterieurs.

“Vanwege het coronavirus hebben we onlangs onze Frida Kahlo-tentoonstelling naar het najaar van 2021 verplaatst. In de korte voorbereidingstijd die ons restte, moesten we op zoek naar een nieuwe invulling voor de periode oktober 2020 tot en met maart 2021. Het plan om een tentoonstelling over Henk Helmantel te organiseren lag er al”, verklaart directeur Harry Tupan.

Zijn museum hield zestien jaar geleden ook een succesvolle Helmantel-expo. Op de komende tentoonstelling zullen ook recente werken te bewonderen zijn.