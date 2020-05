Haagse oud-wethouder De Mos: afgewezen voor baan van burgemeester

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos zegt dat hij niet de nieuwe burgemeester van Den Haag wordt. Hij had openlijk gesolliciteerd, maar naar eigen zeggen heeft hij van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland te horen gekregen dat hij is afgewezen. Ook Bert Blase, oprichter van hervormingsbeweging Code Oranje en momenteel waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, zou geen kans meer maken op de baan. Blase had eveneens zijn sollicitatie naar buiten gebracht.

De Mos is de oprichter en leider van de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad, de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij stapte vorig jaar op als wethouder. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van ambtelijke corruptie. Hij zou bevriende ondernemers hebben geholpen met vergunningen in ruil voor donaties. Het onderzoek daarnaar loopt nog steeds.

Vanwege het onderzoek deed de Rijksrecherche vorig jaar invallen in de werkkamers en woningen van De Mos en van collega-wethouder en partijgenoot Rachid Guernaoui. Enkele dagen later werd hun partij uit het stadsbestuur gezet. De Mos keerde als fractievoorzitter terug in de gemeenteraad. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. Eerder zat hij in de Tweede Kamer voor de PVV.

De nieuwe burgemeester moet op 1 juli aan zijn of haar baan beginnen. De vorige burgemeester, Pauline Krikke, stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag,