Nederlandse filmmakers komen met lockdownfilms

Regisseurs Pieter Kuijpers en Frank Lammers hebben allebei een film gemaakt die zich afspeelt tijdens de coronacrisis. Zo is vanaf donderdag op NPO Plus de komische thriller Lockdown te zien van de hand van Kuijpers. Groeten van Gerri, van de hand van Lammers, gaat op 25 juni in première bij Pathé Thuis.

Lockdown gaat over de twee artistiek leiders van Toneelgroep Maastricht. De een – gespeeld door Michel Sluysmans – maakt zich zorgen om zijn gezondheid en het voortbestaan van het toneelgezelschap, de ander – een rol voor Servé Hermans – is hard op zoek naar nieuwe manieren waarop de Toneelgroep zich kan redden. Ze bedenken om samen met hun vrouwen een film te maken die ze thuis vanachter hun computer opnemen. Lockdown is op zaterdag 6 juni ook te zien op NPO 3.

Groeten van Gerri is een initiatief van Lammers, die de film regisseert en ook de hoofdrol van scheikundeleraar Gerri van Vlokhoven vertolkt. Vanwege het coronavirus moet Gerri noodgedwongen vanuit huis lesgeven. Maar het gaat mis als hij tijdens een van zijn virtuele lessen vergeet een broek aan te trekken waardoor hij ongewenst viral gaat in zijn witte onderbroek. Naast Lammers spelen ook Sanne Langelaar, Heddy Lester, Martin van Waardenberg, Fedja van Huêt, Kees Boot en Viggo Waas mee. De opnames van deze film zijn nog in volle gang.