‘Te weinig zorgwerkers voor reguliere en coronazorg naast elkaar’

Er werken te weinig verpleegkundigen om coronazorg en reguliere zorg volledig naast elkaar te kunnen geven, schrijft Chief Nursing Officer Bianca Buurman in een advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Buurman is de belangrijkste adviseur van de minister over verpleegkundige zorg en pleit voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Voor de coronacrisis waren er al 37.000 vacatures in de zorg. Volgens Buurman is het nog onduidelijk welke invloed de coronacrisis heeft op het personeelstekort, maar blijkt al wel dat 70 procent van de zorgverleners extra psychische belasting ervaart door de crisis.

Daarbij zet de uitval van ervaren verpleegkundigen en verzorgenden de kwaliteit van de zorg onder druk, aldus Buurman. “Verminder daarom de werkdruk en zorg voor goede loopbaanpaden, zeggenschap en salaris. Hier moet nog meer dan nu op worden ingezet”.

Daarnaast adviseert zij om combinatiebanen mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor ex-verplegers die vanwege corona weer deels in de zorg werken. Volgens haar hebben inmiddels ruim 22.500 mensen hun baan buiten de zorg tijdelijk stopgezet om bij te springen. “Momenteel wordt ge├»nventariseerd of zij ook voor de komende periode beschikbaar zijn, of dat hun eigen werkgever verwacht dat ze weer terugkeren”, aldus Buurman.