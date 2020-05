TUI en Sunweb hekelen ‘tegenstrijdige uitspraken’ over vouchers

Reisorganisaties TUI Nederland en Sunweb hekelen de “tegenstrijdige uitspraken” van de Nederlandse overheid over de vorm waarin reizigers de betaalde reissom voor hun geannuleerde vakantie kunnen terugkrijgen. Dit zorgt voor verwarring en boze reacties bij reizigers en zet de reissector zwaar onder druk, vinden ze.

Woensdagavond sprak premier Mark Rutte nog zijn steun uit voor de coronavoucher en riep hij op solidair te zijn met de reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen, benadrukt Sunweb bijvoorbeeld. Maar donderdag werd dit weer tenietgedaan doordat het kabinet meegaat in de uitspraak hierover van de Europese Commissie. Volgens de reisorganisatie is sprake van “chaotische beleid, waarbij de Nederlandse regering overhaast beslissingen neemt zonder in gesprek te gaan met de reisbranche”.

Net als reisbranchevereniging ANVR eerder al aangaf, wijzen TUI en Sunweb erop dat de reisbranche financieel niet bij machte is om alle gedupeerde reizigers hun geld terug te geven als die geen voucher willen. “Niemand in de reissector kan op dit moment een grote hoeveelheid terugbetalingen doen zonder steun van de overheid”, aldus topman Mattijs ten Brink van Sunweb.

De situatie zou inmiddels tot aanvaringen met consumenten hebben geleid. “We hebben sinds vanmiddag zelfs te maken met verbale en fysieke bedreigingen van onze medewerkers door klanten die geld eisen op basis van de uitspraken van donderdag”, laat TUI Nederland-directeur Arjan Kers weten. “Het is onacceptabel dat onze medewerkers hierdoor in gevaar komen.”

Sunweb blijft voorlopig vasthouden aan vouchers. Daarbij zullen de aanbevelingen vanuit de Europese Commissie wel in acht worden genomen. Denk hierbij aan geldigheid van de voucher voor het hele aanbod, dat er na een jaar altijd terugbetaling mogelijk is en de zekerheid dat de reiziger uiteindelijk niet zijn geld kwijt zal zijn bij een eventueel faillissement van de reisorganisatie. TUI geeft aan dat de vouchers die voor pakketreizen worden uitgegeven, “grotendeels” voldoen aan de door Brussel uitgestippelde lijn. “De vouchers voor pakketreizen zijn immers gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en klanten behouden hun recht op uitbetaling.”