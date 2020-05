Toerisme in Zeeland en Rijnmond komt weer op gang

Het toerisme in Zeeland en Rotterdam-Rijnmond krijgt weer lucht. De veiligheidsregio’s versoepelen de beperkingen voor toeristische bedrijven. Beide regio’s draaiden het toerisme in maart volledig op slot om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

In Zeeland mogen campings en bungalowbedrijven weer 50 procent van de accommodaties verhuren. Dat was in de eerste weken van mei 15 procent, speciaal voor de ‘rustzoekers’. Zeeland verwacht meer toeristen tijdens Hemelvaart en Pinksteren, maar aangezien de Belgische grens nog tot en met 8 juni is gesloten, blijven de Belgen thuis. Ook Duitsers zijn er nog nauwelijks en de horeca is nog gesloten.

Zeeland beslist vrijdag over het heropenen van de vele strandcabines op het strand, voor de opslag van strandspullen. “Er is grote vraag naar en we hebben afgesproken dat we vrijdag een besluit nemen. Dan wordt duidelijk per wanneer de strandhokjes weer gebruikt mogen worden”, zegt voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio.

In Rotterdam-Rijnmond is vanaf vrijdag de verhuur van recreatieve verblijven weer toegestaan. Op onder meer de Zuid-Hollandse eilanden geldt komende week de regel dat 25 procent van de verblijven met eigen sanitair mag worden verhuurd. Volgende week, op 22 mei wordt dat opgeschaald naar 50 procent.

Op 29 mei willen Zeeland en Rotterdam-Rijnmond opschalen naar 75 procent. Op 1 juli wordt dat 100 procent, als in Nederland alle (sanitaire) voorzieningen op campings en vakantieparken weer opengaan.