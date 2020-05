D66 en GroenLinks willen van thuiswerken wettelijk recht maken

D66 en GroenLinks slaan de handen ineen om van thuiswerken een wettelijk recht te maken. Ze gaan daartoe een initiatiefwet voorbereiden in de Tweede Kamer, maakten ze zaterdag bekend. De coalitie- en oppositiepartij vinden dat het veel normaler moet worden om een deel van de tijd thuis te werken. Een werkgever mag een verzoek om dit te doen alleen weigeren als het echt niet mogelijk is.

Ook moeten mensen thuis goede werkplekken kunnen inrichten, waarvoor eenzelfde belastingvoordeel moet gelden als voor de inrichting op kantoor. Werkgevers zouden daarin fiscaal moeten worden gestimuleerd. Ook zou in cao’s en tussen werkgever en personeel standaard aandacht moeten zijn voor de optie om thuis te kunnen werken.

De twee partijen wijzen erop dat door de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken goed is te regelen en dat de digitale voorzieningen het aankunnen. Ook zijn er veel voordelen, zowel voor de werknemer als voor het milieu. Zo is het woon-werkverkeer drastisch afgenomen.