Hoekstra: coronarekening niet op bord ‘gewone’ Nederlander

Als het aan financiënminister Wopke Hoekstra ligt, komt de rekening van de coronacrisis niet op het bord van de gewone man. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Telegraaf. “Financiële crises komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dat is een onacceptabel antwoord.”

Hoekstra benadrukt dat iedereen in Nederland de coronacrisis gaat voelen in de portemonnee. Om de financiële klappen op te vangen, wordt er veel geld betaald. Hoekstra zegt dat ondanks die grote sommen geld wat hem betreft geen sprake van belastingverhogingen hoeft te zijn. “Sowieso niet voor burgers”, zegt hij. “Ik denk dat het snoeien van je boom in hartje winter onverstandig is”.

Dat in een crisis mensen met een relatief kleine beurs vaak moeten opdraaien voor de kosten noemt Hoekstra “een onverstandige zet”.

Hij gelooft dat Nederland uiteindelijk uit deze crisis komt. “Het is natuurlijk ook een absolute ramp voor de economie. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat we er uiteindelijk na een diep dal uit zullen komen.”