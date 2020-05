Door een woningbrand in Oegstgeest (Zuid-Holland) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf huizen tijdelijk ontruimd geweest. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands-Midden. De bewoners van de huizen mogen wel weer terug, aldus een woordvoerder.

Het huis aan de Cleveringalaan dat in brand stond is onbewoonbaar verklaard. De bewoner was op het moment van de uitbraak niet thuis.