SP wil plan voor waardevolle banen in publieke sector

De SP wil dat in de publieke sector veel meer banen worden gecreëerd, omdat die van waarde zijn voor de samenleving. De coronacrisis heeft volgens SP-leider Lilian Marijnissen duidelijk gemaakt dat het belangrijk is te investeren in bijvoorbeeld de zorgsector en het onderwijs. Ze roept op tot een banenplan voor de toekomst, zei ze in WNL op zondag.

Zo’n plan moet volgens haar worden vormgegeven met maatschappelijke organisaties, werknemers, werkgevers en vakbonden. “In de zorg, het onderwijs en bij de politie zijn extra collega’s keihard nodig. Maar ook in de bouw en techniek kunnen duizenden mensen aan de slag met het isoleren en bouwen van betaalbare huizen. Het repareren van onze rechtsstaat, het versterken van het toezicht op de kwaliteit van ons voedsel en dierenwelzijn en het in eigen land opstarten van de productie van cruciale middelen is hoog nodig en kan zorgen voor nog meer waardevolle banen”, laat ze weten.

“We moeten leren van de vorige crisis. Toen verloren tienduizenden zorgverleners hun baan en de verzorgingshuizen en sociale werkplaatsen werden gesloten. Dat mag nu niet gebeuren. Investeren in banen van waarde is goed voor onze samenleving én goed voor de economie.”