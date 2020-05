900 mensen krijgen later huurtoeslag door fout in systeem fiscus

De huurtoeslag voor de maand juni wordt aan honderden mensen die daar wel recht op hebben niet op tijd overgemaakt. Dat komt door een fout in het computersysteem van de Belastingdienst. De 900 mensen om wie het gaat, kregen daardoor een brief waarin staat dat ze de toeslag niet ontvangen en dat ze hun ontvangen huurtoeslag van de afgelopen maanden moeten terugbetalen.

Dat bevestigt het ministerie van FinanciĆ«n na berichtgeving door RTL Z. Met zo’n 600 mensen is inmiddels telefonisch contact geweest. De fiscus heeft uitgelegd dat het om een fout gaat en dat ze niets hoeven terug te betalen. De huurtoeslag voor juni, die normaal gesproken woensdag zou worden overgemaakt, wordt op korte termijn alsnog betaald. Mensen die aangeven dat ze in acute financiĆ«le problemen komen door de fout kunnen het geld sneller ontvangen. De Belastingdienst maakt het geld via een handmatige betaling over. Verder krijgen alle mensen een excuusbrief van de fiscus.