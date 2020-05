Meer mensen boeken vakantiehuis in eigen land

Nederlanders hebben de afgelopen maand vaker een vakantie geboekt in eigen land. Zo ziet Belvilla de boekingen voor de zomermaanden in eigen land met 65 procent stijgen ten opzichte van vorige maand. Volgens Belvilla zijn vakantiehuizen in de regio’s Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg het meest in trek.

Ook Center Parcs, dat woensdag twee vakantieparken in Limburg en Drenthe heropent, ziet een toename in de boekingen in eigen land. “Mensen zijn veel meer dan normaal geneigd om in eigen land te boeken. Ze zijn op zoek naar ruimte en natuur en een andere plek dan thuis waar ze tijd met elkaar kunnen doorbrengen”, zegt een woordvoerder van de vakantieparken. Eind deze maand en begin juni gaan de andere vestigingen in Nederland weer open.

Roompot Vakanties merkt dat er een “inhaalslag” van boekingen gaande is. “In de maand april boekten veel mensen helemaal niet”, zegt een woordvoerder. “Nederlandse gasten boekten de afgelopen tijd voornamelijk in Nederland, en nu de beperkingen aan de grens met Duitsland weer versoepeld zijn, zien we ook voorzichtig meer boekingen van Nederlanders naar Duitsland.”

TUI, die zich normaal gesproken met name richt op zonvakanties in het buitenland, breidde het Nederlandse aanbod van vakantiehuizen uit. “Het is logisch dat het aantal boekingen in Nederland stijgt”, zegt een woordvoerder van TUI. “We werken samen met Droomparken, zodat mensen die een voucher hebben gekregen van een geannuleerde vakantie, die nu ook in Nederland al kunnen gebruiken.”

Niet alleen in Nederland is sprake van een stijging, ook inwoners van andere Europese landen boeken volop huizen in eigen land voor de zomerperiode. “Een goed voorbeeld hiervan is Denemarken, het land dat als eerste zijn grenzen sloot in Europa, maar waar reizen binnen de eigen landsgrenzen wel toegestaan was”, aldus een woordvoerder van Belvilla. “Week op week zien wij daar de boekingen voor vakantiehuizen stijgen met maar liefst 75 procent. Ook Spanje en ItaliĆ« laten heel voorzichtig een plus zien”.