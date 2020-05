CNV: van leraren niet het onmogelijke vragen

Vakbond CNV wil niet dat de versoepeling van de maatregelen in het onderwijs ten koste gaat van de leraren. Er moet rekening gehouden worden met de uitvoerbaarheid en belasting van medewerkers.

De middelbare scholen mogen vanaf 2 juni weer open. Daarover is de vakbond tevreden, al kan van leraren “niet het onmogelijke” gevraagd worden. Omdat leerlingen zich moeten houden aan de 1,5 meterrichtlijn, kan niet iedereen tegelijk les krijgen. “Onderwijs op afstand blijft nodig en is dat goed te combineren met onderwijs op school, vragen veel medewerkers zich af”, aldus CNV.

De vakbond heeft dinsdag over het volledig openen van het primair onderwijs op 8 juni een peiling gehouden. De mening van het onderwijspersoneel is hierover verdeeld. Zo wil de helft (49 procent) van de 7000 respondenten liever niet dat de school voor de zomer volledig opengaat. 40 procent is daar wel blij mee.

Voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs begrijpt de zorg en twijfel van het basisschoolpersoneel. “Met het deels openen van de scholen is een geweldige prestatie neergezet. Dit is goed gegaan, maar we zijn slechts ruim een week onderweg.”