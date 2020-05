Geschokte Kamer vindt aangifte in toeslagenaffaire terecht

Een geschokte Tweede Kamer vindt het terecht dat het ministerie van Financiën aangifte heeft gedaan wegens mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire. Daarin werden ouders de dupe van een ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. “Het is een heel heftige dag.” Wel vragen partijen zich af waarom het ministerie niet eerder tot deze stap is overgegaan.

“Het is meer dan terecht dat er aangifte wordt gedaan tegen de ambtenaren die een grote rol speelden in de toeslagenaffaire. Maar de beerput moet helemaal open, want er zijn ook politiek verantwoordelijken”, zegt Renske Leijten van de SP. Zij pleit al langer voor een parlementaire enquête over de kwestie.

Ook Pieter Omtzigt (CDA) vindt het goed dat het ministerie deze stap zet. “Het laat zien dat in Nederland niemand boven de wet staat. Een belangrijk signaal voor de ouders, die jarenlang geleden hebben. Maar ook voor de vele ambtenaren bij de Belastingdienst die hun werk goed doen. We hebben hier bijna een jaar op aangedrongen, omdat de feiten en de gevolgen heel ernstig zijn.”

Bart Snels van GroenLinks vraagt zich af waarom het zo lang heeft moeten duren.”Wat heeft deze advocaat in twee maanden wel tot deze conclusie gebracht waar het ministerie al een jaar mee bezig is en deze conclusie niet heeft getrokken?” Financiën is naar het Openbaar Ministerie gestapt op advies van de externe strafrechtadvocaat Hendrik Jan Biemond die onderzocht heeft of het ministerie verplicht is aangifte te doen.

Ook VVD’er Helma Lodders wil graag weten hoe het kan dat er nu een aangifte ligt, terwijl er al lang onderzoek wordt gedaan. Ze is er “tevreden” over dat er aangifte is gedaan wegens knevelarij en beroepsmatige discriminatie. “Goed dat er een volgende stap wordt gezet.” Ze hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor de gedupeerden.

Volgens Steven van Weyenberg van D66 is het “een gitzwarte dag voor voor het vertrouwen in onze overheidsorganisaties”. De Kamer wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens snel met een rapport komt over etnisch profileren.

“De betrokken ouders wisten dit al die jaren al! Zelf zo vaak besproken met bewindspersonen. Altijd ontkend. Aangifte ambtsmisdrijf door staatssecretarissen is uitzonderlijk maar meer dan terecht. De onderste steen moet boven komen”, twitterde Farid Azarkan in reactie op de aangifte.