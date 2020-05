Immigratie meer dan gehalveerd tijdens ‘intelligente lockdown’

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merken op dat het aantal immigranten in de weken na invoering van de coronamaatregelen ruim is gehalveerd. Er kwamen vooral minder migranten van buiten de Europese Unie hiernaartoe.

In week 13 tot en met 16 kwamen gemiddeld 2200 migranten per week naar Nederland. Dat wil zeggen dat zij zich inschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat waren er nog gemiddeld 5200 in week 3 tot en met 11, voor de coronamaatregelen van kracht werden.

Het aantal migranten van buiten de EU daalde nog sterker, van 2500 per week in de periode voor de ‘intelligente lockdown’ naar ongeveer 700. Daar staat tegenover dat het aantal mensen met een Nederlandse achtergrond dat vanuit het buitenland hiernaartoe migreerde juist met 100 toenam. CBS-socioloog Tanja Traag zag eerder al dat veel Nederlanders die bijvoorbeeld voor hun werk in het buitenland zitten vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn teruggekeerd.

De immigratie van Syriërs daalde relatief het sterkst, kijkend naar de drie grootste migrantengroepen. Voor de coronamaatregelen kwamen gemiddeld bijna 120 Syriërs per week naar Nederland. Tijdens de coronacrisis waren dat er ongeveer 10. Het aantal Poolse migranten halveerde bijna naar 300 per week.