Vanaf 25 mei mogen meer verpleeghuizen weer bezoek ontvangen. Iedereen die “er klaar voor is en voorbereid is”, kan de deuren beperkt openzetten voor bezoek, zegt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Alleen als er geen besmetting is in het verpleeghuis, mag elke bewoner één bezoeker ontvangen. Uiterlijk 15 juni moeten alle instellingen weer “een vorm van” bezoek kunnen ontvangen.