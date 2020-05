Met de Nederlandse scholieren gaat het over het algemeen goed

Met de Nederlandse scholieren is het over het algemeen nog altijd heel behoorlijk gesteld. Wel is een deel iets minder blij met school dan in eerdere jaren, onder meer doordat ze meer druk ervaren. Dat meldt het Trimbos-instituut, een van de deelnemers aan een vierjaarlijks internationaal onderzoek naar het welzijn van kinderen van 11, 13 en 15 jaar in Europa.

Ook de wereldgezondheidsorganisatie WHO, de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau werkten mee aan het onderzoek naar scholieren (Health Behaviour in School-aged children ofwel HBSC). De resultaten van dit HBSC-rapport over de periode 2017/2018 verschijnen dinsdag.

Nederlandse jongeren zijn nog steeds bijzonder positief over hun sociale relaties en worden erg weinig gepest. Psychosomatische klachten, lichamelijke klachten met een geestelijke oorsprong, zijn bij hen beperkt, aldus het Trimbos.

“De HBSC-cijfers laten zien dat Nederlandse jongeren heel makkelijk met hun ouders over hun zorgen kunnen praten. We mogen verwachten dat, gedurende deze coronacrisis, veel Nederlandse jongeren in elk geval goed toegerust zijn voor al die maanden thuiszitten”, zegt Gonneke Stevens, betrokken jeugdonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers stellen verder vast dat scholieren in Nederland, in vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, minder vaak “intensief” gebruikmaken van sociale media. Problematisch socialmediagebruik is onder jongeren in Nederland zelfs het laagst, concludeert Stevens.

Vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten rookten en dronken Nederlandse 11- en 13-jarigen althans in 2017 minder dan gemiddeld. Dat gold niet voor de 15-jarigen in ons land: die deden beide bijna net zo veel als Europese leeftijdgenoten. Het cannabisgebruik van Nederlandse jongeren lag iets boven het gemiddelde.