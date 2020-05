De Jonge: medio juli meer visite voor verpleeghuisbewoner

Bewoners van verpleeghuizen mogen vanaf 15 juli meer dan één bezoeker ontvangen, denkt het kabinet. De bezoekregeling zou de komende weken al worden verruimd, maar bewoners zouden het voorlopig met één vaste bezoeker moeten doen.

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stuiten. Die maatregel viel bewoners en hun naasten erg zwaar. Omdat het coronavirus ook in de verpleeghuizen wat beteugeld lijkt, mochten 26 verpleeghuizen afgelopen week bij wijze van proef weer één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Vanaf 25 mei volgen de andere instellingen, zodat 15 juni overal weer visite is toegestaan.

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge denkt een maand later al meerdere bezoekers te kunnen toelaten. Hij hoort zelfs “geluiden van: zou dat ook niet eerder kunnen. Daarover gaan we in gesprek” met de verpleeghuizen en andere betrokkenen, zei hij in het Kamerdebat van woensdag over de coronacrisis.