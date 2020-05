Kabinet komt met vangnet voor pro-Deoadvocaten

Sociaal advocaten die door de coronacrisis in de knel komen, kunnen bij het Rijk aankloppen. Het kabinet schiet hen te hulp om te voorkomen dat ze hun praktijk opdoeken en mensen met een kleine beurs geen advocaat meer kunnen vinden.

Sociale advocaten die hun vergoedingen met meer dan 20 procent zien dalen, kunnen daarvoor compensatie aanvragen. Van die verloren inkomsten kunnen ze dan maximaal 80 procent terugkrijgen, met een maximumbedrag van 40.000 euro.

Waar de hoogte van de compensatie precies vanaf zal hangen, is iets dat “op korte termijn” wordt uitgewerkt, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) reageert tevreden. Die noemt het “uitzonderlijk” dat er een aparte regeling komt. “Het laat zien dat het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand het belang erkennen van de advocatuur als belangrijke schakel in de rechtsketen”, zegt de NOvA.

De coronacrisis heeft de advocatuur hard getroffen, onder meer doordat rechtbanken zijn dichtgegaan en juridische loketten geen bezoekers meer konden ontvangen. Daar komt bovenop dat de sociale advocatuur de afgelopen jaren al heeft moeten inleveren.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) denkt dat de afname in werk voor sociale advocaten nog wel even zal aanhouden. “Weliswaar ontstaat door de coronacrisis op termijn mogelijk extra werk” door arbeidsconflicten of geschillen over de steunmaatregelen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Daarnaast “bereiden rechtspraak, OM en IND maatregelen voor om opgelopen achterstanden weer in te lopen, maar dat biedt op korte termijn voor de sociaal advocatuur onvoldoende financiĆ«le verlichting”.