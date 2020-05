Reddingsbrigade waarschuwt voor risico’s zwemmen in coronatijd

In aanloop naar het warme weer dat voorspeld is, roept Reddingsbrigade Nederland recreanten op zich extra bewust te zijn van de risico’s van zwemmen in open water. Door de coronacrisis is niet overal toezicht en zijn minder reddingsbrigades beschikbaar. Op plekken waar wel toezicht is, gelden voor de reddingsbrigade restricties en aangepaste werkwijzes vanwege het virus.

Recreanten wordt verzocht drukte te vermijden en elkaar voldoende ruimte te geven, ook in het water. Volg de richtlijnen van de overheid, beperk strandbezoek en blijf niet plakken op de toegangswegen naar het strand, adviseert de reddingsbrigade.

Ondanks het warme weer dat voorspeld is, waarschuwt de reddingsbrigade dat het water vaak nog koud is. Dat kan zijn weerslag hebben op het lichaam en voor gevaarlijke situaties zorgen zoals onderkoeling, kramp of een zogeheten ‘cold shock response’. Kenmerken van een dergelijke shock zijn: verhoogde hartslag, ongecontroleerde en versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, desoriĆ«ntatie of paniek.