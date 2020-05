Rutte: tweede steunpakket gaat 13 miljard euro kosten

Het tweede economische steunpakket om de klappen van de coronacrisis op te vangen gaat zo’n 13 miljard euro kosten. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag gezegd in zijn wekelijkse persconferentie. Daar zijn de verminderde belastinginkomsten nog niet bijgerekend.

Het steunpakket gaat weer voor drie maanden gelden. Het is uitgebreid. Er worden wat meer voorwaarden gesteld en op sommige plekken is bijgeplust voor specifieke omstandigheden, aldus de premier. De impact van de coronocrisis op de economie is “enorm”, zei Rutte. De “dramatische” werkloosheidscijfers laten de gevolgen zien. “Het gaat langer duren dan we hadden gehoopt”, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) bij de presentatie van het nieuwe noodpakket, over de coronacrisis.

In het eerste steunpakket werden werkgevers nog extra gekort op hun loonkostenvergoeding, als ze mensen om bedrijfseconomische redenen zouden ontslaan. Die zogenoemde ontslagboete wordt geschrapt in het nieuwe pakket. Wel moeten werkgevers die steun ontvangen hun mensen stimuleren zich te laten bij- of omscholen.

Ondernemers in onder andere de horeca, recreatie en de cultuursector krijgen naast compensatie voor hun loonkosten ook een bedrag om hun vaste lasten mee te betalen. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de gederfde inkomsten, kunnen ondernemers maximaal 20.000 euro krijgen voor de komende drie maanden.