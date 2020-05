Lachgasleveranciers willen verkoop roesmiddel zelf reguleren

Leveranciers van lachgas willen de verkoop van het roesmiddel aan consumenten reguleren. De regels die ze zelf hebben opgesteld betreffen onder meer een minimumleeftijd van 18 jaar, voorlichting en preventie en de inkoop van het gas bij bonafide handelaren.

De ondernemers hebben zich verenigd in de Branchevereniging van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers (BVLL). De regels staan in een gedragscode. De naleving ervan willen ze laten controleren door een onafhankelijke partij. Leveranciers die zich er niet aan houden verliezen hun keurmerk.

BVLL stuurt haar voorstellen nog deze week naar staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, de Tweede Kamer en andere betrokken partijen.

De vereniging hoopt met de overheid een overeenkomst te sluiten om door middel van de voorgestelde zelfregulering de verkoop en gebruik van lachgas op een zo’n verantwoord mogelijke manier te laten plaatsvinden. Bij BVLL zijn inmiddels veertig leveranciers aangesloten, zei een woordvoerder.

Blokhuis kondigde eind vorig jaar aan lachgas als roesmiddel te gaan verbieden. Volgens BVLL leidt een verbod ertoe dat de handel en verkoop in het illegale circuit terechtkomen, oncontroleerbaar en met alle gevaren van dien.

Lachgas is als roesmiddel populair omdat het gemakkelijk legaal verkrijgbaar is en omdat het door gebruikers als een relatief onschuldig middel wordt gezien. Deskundigen waarschuwen dat veelgebruikers ernstige gezondheidsklachten kunnen krijgen en dat het risico op verslaving niet kan worden uitgesloten. De afgelopen jaren deden zich tientallen verkeersongevallen en -incidenten voor waarbij lachgas in het spel was.