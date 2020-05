600 medewerkers slachterij Vion twee weken in thuisquarantaine

De 600 medewerkers van slachterij Vion in Groenlo gaan twee weken thuis in quarantaine. Daartoe heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na overleg met de GGD besloten.

De GGD maakte eerder bekend dat 45 medewerkers positief waren getest op corona. De thuisquarantaine moet voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid.

De vleesproductie van het voedselconcern wordt tijdelijk naar andere vestigingen van Vion in Nederland verplaatst. Directievoorzitter Ronald Lotgerink van Vion Food Group zegt dat de gezondheid van de werknemers vooropstaat, maar toch verrast te zijn door de besmetting.

“Dit is voor ons een nieuwe situatie als gevolg van het circuleren van het coronavirus in de grensregio. Als Vion en als sector moeten we hier snel van leren, waar nodig ons gedrag aanpassen en dat met elkaar delen”, aldus Lotgerink.

Vion Holding heeft productielocaties in Nederland en Duitsland en kantoren in dertien landen wereldwijd. Het bedrijf heeft 12.000 werknemers in dienst en een omzet van 5,1 miljard euro.