Boa-vakbonden plannen landelijke actie

De vakbonden van Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) overwegen landelijk actie te gaan voeren. Ze willen vanwege toenemende agressie een wapenstok en pepperspray zodat boa’s zich beter kunnen verdedigen. De bonden wachten een reactie van Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus af, voordat ze de actie officieel aankondigen.

“We zijn nog aan het kijken wat we waar precies kunnen gaan organiseren. De actie houdt onder andere in dat boa’s alleen toezicht houden en niet meer handhaven”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. “Dat actie nodig is, is zeker duidelijk. Niet alleen in steden zijn er incidenten, maar ook in het bos, op het strand, of in het ov: je ziet het overal. Onze achterban vindt dat we moeten laten zien waar we voor staan.” Ook de Nederlandse BOA Bond is in gesprek met de achterban over een landelijke actie.

Donderdag werden in IJmuiden nog boa’s mishandeld door jongeren, waarbij een van de slachtoffers in het ziekenhuis belandde. Op dezelfde dag begonnen boa’s in Rotterdam met een actie door drie dagen geen boetes uit te schrijven. In Rotterdam raakten vorige maand vijf boa’s gewond toen ze door een groep werden belaagd. Ook in Amsterdam is ook al een paar keer actiegevoerd.