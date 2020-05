Nederland mag sinds eind vorige maand weer naar de tandarts. Sinds een aantal weken zijn de vijfduizend mondzorgpraktijken in Nederland weer voor iedereen open. Helemaal dicht zijn ze nooit geweest, want voor spoedgevallen waren ze open. Hoe zorg je goed voor je gebit, ook als je een tijdje niet naar de tandarts kan? Nieuws.nl geeft een aantal tips voor mondverzorging.

Minimaal twee keer per dag je tanden poetsen met een elektrische tandenborstel, dat weten de meesten van ons wel. Een elektrische tandenborstel verdwijnt meer tandplak dan een gewone tandenborstel. Door voldoende te poetsen verklein je de kans op gaatjes, ontstoken tandvlees en andere aandoeningen. Poets je tanden een uur na het eten. Maar er is nog meer wat we kunnen doen waar ons gebit blij van wordt. En dat is niet alleen minder suiker eten.

Ontstoken tandvlees

Na het tanden poetsen kan je ervoor kiezen om je mond te spoelen met mondwater. Hiermee worden slechte bacteriën gedood. Je kan ook spoelen met zeezout. Dit schijnt ook goed te zijn tegen tandsteen. Is je tandvlees ontstoken? Breng dan na het tandenpoetsen in de ochtend een beetje honing aan op het ontstoken tandvlees. Honing heeft ontsmettende eigenschappen. Je kan ook bloedend tandvlees verminderen door het tandvlees voordat je je tanden gaat poetsen te masseren met sesam- of kokosolie.

Tanden stoken, we vergeten het vaak, maar het is van wezenlijk belang voor het behoud van je gebit en om ontstoken tandvlees te voorkomen. Het is belangrijk om dagelijks je tanden te stoken met een tandenstoker, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Dan blijven de overgebleven bacteriën niet ’s nachts in je mond zitten. Je kan uiteraard ook waterflosser of ragers gebruiken.

Thuis tanden bleken

Steeds meer mensen willen wittere tanden. Dit begint uiteraard met de juiste mondverzorging. Tanden bleken thuis behoort daarnaast ook tot de mogelijkheden. Wel zo makkelijk, en een stuk goedkoper. Belangrijk is wel om te letten op de veiligheid van bijvoorbeeld een bleekset. Zo is het goed om te letten of de webshops zijn aangesloten en goedgekeurde producten leveren volgens keurmerken als FDA, CE en CPNP. Leuk weetje: bij de eerste indruk vinden Nederlanders de cosmetische aspecten van de mond, kleur van de tanden 17 procent, stand van de tanden 20 procent, vorm van tanden 4 procent, belangrijker dan gezondheidsaspecten, zoals gaatjes en tandvleesontsteking.

Suiker en zuur

Zorg er verder voor dat je voldoende water drinkt en vermijd zoveel mogelijk suikers en zuur eten. Als bacteriën in de mond met suiker in contact komen, wordt zuur geproduceerd. Deze zuren tasten de tanden aan waardoor gaatjes kunnen ontstaan. Als je vaak suiker eet of drinkt en als dit lang in de mond blijft, is de kans op gaatjes een stuk groter. Nu we eindelijk weer naar de tandarts mogen, zorg er dan voor dat je twee keer per jaar voor controle gaat en ook af en toe de mondhygiëniste bezoekt.