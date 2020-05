Zoekactie politie bij Scheveningen gestopt

De politie is gestopt met zoeken bij het Noordelijke Havenhoofd in Scheveningen. Een woordvoerster van de politie meldt dat de zoekactie is gestaakt, omdat er niets is aangetroffen. Opsporingsorganisatie SAR Nederland zocht zondag naar het vijfde slachtoffer van het surfdrama op 11 mei. Aan het einde van de middag zette de politie het Noordelijke Havenhoofd af omdat er “mogelijk iets was gevonden”.

Bij het surfdrama bijna twee weken geleden kwamen vijf mensen om het leven. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken dezelfde avond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden de dag erop geborgen. SAR Nederland zoekt zondag met paarden, honden, quads en vrijwilligers naar het lichaam van de laatste vermiste surfer, een 23-jarige man uit Delft.