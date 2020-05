Akkoord over loonsverhoging ambulancepersoneel

Medewerkers in de ambulancezorg krijgen dit jaar een loonsverhoging van 5 procent. Die afspraak hebben onderhandelaars van de werkgevers en de vakbonden gemaakt. Ze gaan het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun achterban.

De opslag staat gelijk aan de laatste loonsverhoging voor ziekenhuispersoneel en geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari. Volgend jaar gaan de 6000 werknemers in de sector er 3 procent in salaris op vooruit, mits de leden akkoord gaan. Verder krijgen de medewerkers eenmalig 1200 euro bruto uitgekeerd.

“Met dit akkoord willen we als cao-partijen blijk geven van onze waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers in de ambulancezorg”, zegt voorzitter Han Noten van Ambulancezorg Nederland (AZN).

In de sector werd in 2018 nog veel actiegevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond FNV Zorg & Welzijn en zijn leden vonden uiteindelijk dat de werkgevers te weinig boden, waardoor het niet tot een breed gedragen akkoord kwam. CNV Zorg & Welzijn sloot destijds wel een cao-akkoord met AZN. Deze keer staat ook FNV achter de afspraken. Naast het loon zijn afspraken gemaakt over zaken als onregelmatigheidstoeslag, pensioenen en spaarverlof.