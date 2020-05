Attractie- en dierenparken weer open

Diverse attractie- en dierenparken gaan maandag weer open. Zo opent Walibi Holland de poorten voor een beperkt aantal gasten, die 1,5 meter afstand moeten houden. Net als bij andere attracties en dierentuinen moeten bezoekers vooraf online een kaartje kopen. Bij Walibi geldt bovendien dat mensen via hun smartphone een aantal attracties moeten reserveren. Daarmee krijgen ze op de dag van hun bezoek een tijd toegewezen. Ze hoeven dus niet meer in een wachtrij te staan.

In Safaripark Beekse Bergen waren abonnementhouders en gasten die in een van de aangesloten vakantieparken verblijven, al ruim een week welkom. Maandag kunnen ook mensen zonder abonnement er terecht. Er is een maximum aantal bezoekers vastgesteld en dat zal als de situatie het toelaat stapsgewijs worden verhoogd. Bezoekers kunnen ook hier alleen naar binnen als ze zich online hebben aangemeld. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de ingang zijn, wordt gewerkt met timeslots. Speciaal daarvoor aangestelde medewerkers zien erop toe dat er geen groepsvorming ontstaat. Bij de wandelsafari wordt een verplichte looprichting ingevoerd.

Ook Wildlands Adventure Zoo in Emmen gaat maandag open.