Nieuwe richtlijnen OM bij afluisteren van journalisten

Het Openbaar Ministerie hanteert per 1 juni nieuwe richtlijnen voor onder meer het afluisteren van journalisten. Een van de punten is dat het OM journalisten op de hoogte stelt als ze in een strafrechtelijk onderzoek naar een verdachte als ‘bijvangst’ in een strafdossier terecht zijn gekomen.

Dat kan gebeuren als de verdachte met een journalist belt terwijl de politie de telefoongesprekken aftapt. Als het gespreksverslag daarvan in een dossier is terechtgekomen, krijgt de journalist een seintje wanneer het onderzoek dat toelaat en voor zover duidelijk is dat het een journalist betref, kondigde het OM maandag aan.

In de richtlijnen is ook een passage gewijd aan journalisten die in het buitenland werken. Voor hen gelden dezelfde procedures als voor journalisten in Nederland, als het OM of de politie een beroep doet op buitenlandse autoriteiten. Dat geldt ook als het OM vanuit het buitenland een verzoek of bevel ontvangt om journalisten af te luisteren of te volgen.

In de richtlijnen staat dat het OM niet zomaar journalisten kan dwingen hun bronnen prijs te geven. Een dwangmiddel kan worden toegepast als het gaat om een verdenking van ernstige feiten, waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat. Daarbij moet het OM altijd toetsen of dwang proportioneel is. De hoofdofficier van justitie moet toestemming geven en het College van procureurs-generaal moet op de hoogte zijn gesteld.