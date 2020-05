Onlineverkoop tickets voor musea gaat hard

De onlinekaartverkoop voor musea, die volgende week weer de deuren openen, gaat hard. Tickets zijn alleen verkrijgbaar via de websites van de musea, aangezien bezoekers vooraf een bepaalde tijd moeten reserveren. Het Rijksmuseum in Amsterdam is in de eerste week al volgeboekt, laat een woordvoerster weten.

Ook bij het Van Gogh Museum in de hoofdstad, dat maandag met de kaartverkoop begon, gaan de tickets snel. De teller stond aan het begin van de middag op zo’n 1500 verkochte tickets. “Fantastisch om te merken dat zoveel mensen staan te popelen om het Van Gogh Museum weer te bezoeken”, constateert een woordvoerder.

Bij het Mauritshuis in Den Haag zijn sinds vrijdag al zo’n 1200 kaartjes gereserveerd. Het Drents Museum in Assen heeft tot nu toe rond de vierhonderd tickets verkocht, waarvan de helft aan bezoekers uit de noordelijke provincies.

Musea hebben allerlei maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door te werken met onlinekaartverkoop en tijdvensters, willen ze het publiek spreiden. Ook hebben culturele instellingen looproutes gemaakt en zijn er extra hygiƫnemaatregelen.

Alle musea in ons land zijn sinds 12 maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus.