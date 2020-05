Verpleeghuizen mogen een bezoeker per bewoner toelaten

Met ingang van maandag mogen verpleeghuizen weer beperkt bezoek toelaten. Voorwaarde is wel dat op de desbetreffende afdeling geen corona heerst. Daar wordt maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan.

Nog niet alle verpleeghuizen gaan meteen open. De organisaties krijgen tot uiterlijk 15 juni de tijd om aan alle randvoorwaarden te voldoen, zoals hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.

Vanaf half juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Het is de bedoeling dat de bezoekregeling na 15 juli verder wordt verruimd.

Uiteraard moeten bezoekers vrij zijn van klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19.

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stuiten. Die maatregel viel bewoners en hun naasten erg zwaar. Omdat het coronavirus ook in de verpleeghuizen wat beteugeld lijkt, mochten 26 verpleeghuizen afgelopen week bij wijze van proef weer één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Vanaf maandag volgen de andere instellingen, zodat 15 juni overal weer visite is toegestaan.