18 jaar geëist voor doodschieten broers in Nijmeegs café

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep achttien jaar cel geëist tegen twee broers (40 en 46), wegens het doodschieten van twee mannen (eveneens broers) in een café in Nijmegen, op 9 mei 2016. Een ruzie over drugs zou de aanleiding voor de geweldsexplosie zijn geweest. In een minuut tijd werden 22 kogels in het café verschoten.

De 46-jarige man schoot volgens het OM als eerste. Beide slachtoffers zijn ook nog van korte afstand beschoten toen zij op de grond lagen. Van zelfverdediging is geen sprake geweest, meent justitie. Dit is uit camerabeelden af te leiden. De recorder met de beelden is na de schietpartij in het Maas-Waalkanaal gegooid, maar werd later gevonden. Een deel van de beelden was nog bruikbaar voor de bewijsvoering in het onderzoek.

De rechtbank veroordeelde de broers tot vijftien en zestien jaar cel. Zij tekenden hoger beroep aan tegen het vonnis. In hoger beroep hekelde het OM het totaal gebrek aan spijt of wroeging bij de verdachten. Dit was voor justitie reden een hogere straf te eisen dan opgelegd door de rechtbank.

Het hof doet uitspraak op 9 juni.