‘Duitse controle op besmette grenswerkers kan beter’

In Duitsland valt nog “veel te verbeteren” als het gaat om de controle op grenswerkers die besmet zijn met het coronavirus. Dat zei minister-president Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen na overleg dinsdag met premier Mark Rutte.

De kwestie is actueel omdat vorige week bleek dat veel personeelsleden van een slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo besmet zijn met het virus. Een groot deel van de besmette werknemers woont vlak over de grens in Noordrijn-Westfalen.

De lokale Duitse gezondheidsdiensten moeten de quarantaine van de werknemers bevelen en de woonomstandigheden in de gaten houden, zei Laschet. “Daar is nog veel te verbeteren.” De gezondheidsdiensten controleren volgens hem nu wel of de werknemers van het slachthuis zich aan de quarantaineregels houden.

Nederland en de Duitse deelstaat werken volgens Laschet in deze zaak nauw samen. Ze willen onder meer dezelfde criteria gaan hanteren bij het testen en het onderzoeken van de arbeidsomstandigheden. Vrijdag overleggen de ministeries van Volksgezondheid van Nederland en Noordrijn-Westfalen over de genomen maatregelen.