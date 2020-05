Snelwegen Zeeland en Overijssel weer net zo druk als voor crisis

In Zeeland en Overijssel is het weer nagenoeg even druk op de snelwegen als voor de coronacrisis. Ook in de rest van het land worden meer auto’s gesignaleerd op de snelweg. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

In Overijssel reden vorige week dinsdag nog maar 2 procent minder auto’s en vrachtwagens op de snelweg dan op 3 maart, toen de coronamaatregelen nog niet van kracht waren. In Zeeland was het 4 procent rustiger. In heel Nederland reed 16 procent minder verkeer op de snelweg, tegen 22 procent een week eerder.

Op provinciale en stedelijke wegen lijkt het herstel nog duidelijker, al heeft de NDW slechts gegevens van de helft van de provincies. Daaruit valt in ieder geval op te maken dat in Flevoland, Friesland, Gelderland en Zuid-Holland weer vrijwel evenveel verkeer op de lokale wegen rijdt als voorheen.

Vorige week reed voor het eerst weer meer vrachtverkeer op de weg dan voor de ‘intelligente lockdown’. Dat was al langere tijd het geval in het noorden van het land, maar nu ook in de meeste andere provincies.